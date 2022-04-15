«Россия точно не будет возрождать проект строительства завода по производству ядерного топлива для четырех действующих украинских АЭС в Кировоградской области, который был запланирован еще при [четвертом президенте Викторе] Януковиче. Никто из-за Украины не будет закрывать в России предприятия по импортозамещению… Украину будут встраивать в российскую экономику и адаптировать к нашим условиям», — сказал Лизан.
Также, по его словам, никто не будет переносить на Украину производство двигателей для вертолётов или другие предприятия, работающие в рамках импортозамещения.
Одно из предприятий, которые могут уцелеть, это ракетный завод «Южмаш», который будет работать для «Роскосмоса», поставляя узлы и агрегаты для ракет, заключил эксперт.
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