Многие из предприятий на Украине не будут восстановлены Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

«Россия точно не будет возрождать проект строительства завода по производству ядерного топлива для четырех действующих украинских АЭС в Кировоградской области, который был запланирован еще при [четвертом президенте Викторе] Януковиче. Никто из-за Украины не будет закрывать в России предприятия по импортозамещению… Украину будут встраивать в российскую экономику и адаптировать к нашим условиям», — сказал Лизан. Украина находится в состоянии гражданской войны — эксперт © AP, Vadim Ghirda

Также, по его словам, никто не будет переносить на Украину производство двигателей для вертолётов или другие предприятия, работающие в рамках импортозамещения.

Одно из предприятий, которые могут уцелеть, это ракетный завод «Южмаш», который будет работать для «Роскосмоса», поставляя узлы и агрегаты для ракет, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.