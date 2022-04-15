Продажа нефти из американских запасов не сможет надолго удержать ее стоимость. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов

Под «скрип республиканской критики» демократы начали распродавать американскую нефть из резервов, чтобы понизить цены на бензин и успокоить рядовых американцев, рассказал эксперт. Ряд стран ЕС выступили категорически против эмбарго на российскую нефть — Ландсбергис © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«Дело в том, что эта мера временная. Да, она дала снижение цен на нефть, мы видели уже 120 долларов за баррель, сейчас меньше 100 долларов за баррель нефти марки Brent, но это говорит о том, что мы наблюдаем новую коррекцию. Это вторая коррекция за последние восемь месяцев… Осенью прошлого года американцы тоже продавали нефть из резервов, это тоже породило коррекцию на рынке. А теперь вывод остается неизменным: коррекция пройдет — цена поднимется», — сказал Колташов.

Сбитая на время цена даст небольшую передышку западным экономикам, но сейчас властвует "рынок продавца", так что цены на нефть всё равно будут повышаться, заключил собеседник издания.

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