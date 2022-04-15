2022 год будет «очень интересным» для недружественных России государств: цены на продовольствие вырастут, даже несмотря на сбор урожая, заявил эксперт.
«Что касается недружественных государств, то им придется не только покупать за рубли российское зерно, но и придется скорее всего приобретать его в недостаточных объемах. Это касается российской кормовой пшеницы, которую Европейский союз потребляет, тем более, никакого достатка продовольствия из Украины они не получат», — сказал Колташов.
Не все страны смогут закупить достаточно зерна в том числе и потому, что значительные объёмы российского зерна будут переданы Украине, заключил собеседник издания.
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