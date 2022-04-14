Украина заблокировала все социальные выплаты жителям Бердянска в Запорожской области, которой полностью ушел под российский контроль. Об этом 14 апреля сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Сауленко в эфире телеканала «Россия 24»

«Реестры Украина все заблокировала. Из-за того, что банки практически не работают, пенсии и социальные выплаты получить невозможно. Но мы планируем выплаты уже со своей стороны обеспечить», — заверил Сауленко. Украинские военные cбежали с боевого корабля в Бердянске © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Бердянск, как еще ряд городов Запорожской области был освобожден от украинских вооруженных формирований в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В освобожденных городах сформированы военно-гражданские администрации, налаживается мирная жизнь, поддерживается правопорядок, в том числе силами местного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.