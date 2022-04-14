Как пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале, такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны страны.
Других подробностей не приводится.
В комментарии СМИ сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что оставшиеся в Раде депутаты от партии создадут отдельную депутатскую группу.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, ряд депутатов от ОПЗЖ оказались или за границей или же задержаны. Сама партия попала под запрет за якобы пророссийскую позицию. Глава политсовета партии Виктор Медведчук был отстранен от своей должности. На тот момент еще депутат Рады Илья Кива обвинил Юрия Бойко в работе на власть.
Несколько дней назад Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, оппозиционера вряд ли убьют, но очевидно, что его подвергают пыткам.