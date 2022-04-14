В Верховной Раде Украины приостановлена деятельность фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ). Такую информацию опубликовали 14 апреля у себя в соцсетях депутаты парламента от «Голоса» и «Европейской солидарности» Кира Рудык и Алексей Гончаренко

Как пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале, такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны страны.

Других подробностей не приводится.

В комментарии СМИ сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что оставшиеся в Раде депутаты от партии создадут отдельную депутатскую группу.

СМИ выяснили, куда Погребинский уехал с Украины © скриншот в идео "Перший Козацький" Виктор Медведчук был отстранен от своей должности. На тот момент еще депутат Рады Илья Кива обвинил Юрия Бойко в работе на власть.

Несколько дней назад Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, оппозиционера вряд ли убьют, но очевидно, что его подвергают пыткам.