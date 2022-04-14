Поселок Климово Брянской области подвергся авиаудару со стороны украинских вертолетов, которые нарушили воздушное пространство России. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Следственного комитета

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации… Действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — сообщило ведомство. ВС Украины обстреляли деревню в Белгородской области — губернатор © РИА Новости,

Отмечается, что вертолеты двигались на малой высоте. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 года рождения.

Накануне Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории.