«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации… Действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — сообщило ведомство.
Отмечается, что вертолеты двигались на малой высоте. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 года рождения.
Накануне Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории.