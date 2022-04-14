«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал он. 

Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, если Украина решит напасть на Курск, Брянск или Белгород
Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, если Украина решит напасть на Курск, Брянск или Белгород
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Гладков также сообщил, что жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино, которые находятся под дополнительной охраной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области. По данным СМИ, семь человек, включая беременную женщину и маленького ребенка, получили серьезные ранения. 

Накануне Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории. 