Село Сподарюшино Белгородской области было подвергнуто обстрелу со стороны украинских военных. Об этом 14 апреля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал он. Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, если Украина решит напасть на Курск, Брянск или Белгород © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Гладков также сообщил, что жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино, которые находятся под дополнительной охраной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области. По данным СМИ, семь человек, включая беременную женщину и маленького ребенка, получили серьезные ранения.

Накануне Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории.