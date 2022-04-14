Власти Тернополя приняли решение демонтировать памятник советским летчикам, которым служил военный самолет. Об этом 14 апреля сообщил мэр города Сергей Надал в социальной сети

«В Тернополе демонтирован аварийный самолет на [жилом] массиве Восточный. На этом месте будет памятник героям Украины», — написал он. В Львовской области снесли памятник советскому воину-освободителю © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С постамента убрали советский самолет МиГ-17, который был установлен в 1972 году.

В настоящее время на стеле развевается украинский флаг.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что на карте его страны в будущем не должно остаться никакого следа от русских названий населенных пунктов. Кремень отметил, что к переименованию нужно подходить без политики, «чтобы на карте Украины не осталось и следа от времен колонизации, российщины, диктатуры».