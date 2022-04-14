Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может помешать США помогать Украине

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Он отметил, что основные поставки оружия должны были осуществляться железнодорожным транспортом.

«Но, поскольку оружие могут отправить и по шоссе, дорожная инфраструктура должна быть разрушена путем уничтожения мостов. Россия способна поддерживать инфраструктуру в разрушенном состоянии», — заверил Евсеев.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор продолжался около часа. После этого президент США заявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.