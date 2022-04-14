«Нужно послать Байдену сигнал в виде уничтожения всей транспортной инфраструктуры во Львовской области. Уничтожению должна подлежать не только железнодорожная инфраструктура, но и автомобильные дороги. Должны быть разрушены мосты, железнодорожное полотно и станции. Плюс ко всему, нужно уничтожить всю инфраструктуру в местах погранпереходов в Польшу с украинской стороны. И нужно постоянно следить за тем, чтобы она была уничтожена», — сказал эксперт.
Он отметил, что основные поставки оружия должны были осуществляться железнодорожным транспортом.
«Но, поскольку оружие могут отправить и по шоссе, дорожная инфраструктура должна быть разрушена путем уничтожения мостов. Россия способна поддерживать инфраструктуру в разрушенном состоянии», — заверил Евсеев.
Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор продолжался около часа. После этого президент США заявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.