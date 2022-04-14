«Надо, конечно, ко всему этому очень осторожно относиться. На заре любых боевых действий, спецопераций, войны — как угодно это можно называть — социологи отмечают скачок патриотизма и патриотических чувств. Так было в 1914 году — все верили, что война закончится быстро и победно, причем во всех странах: от Сербии и России до Германии», — напомнил Корнилов.
Однако добавил, что, как только война затягивается и действительно начинают сказываться экономические и военные последствия, «все это идет довольно стремительно на убыль».
«Тут тоже нужно понимать, что кредит доверия в этом смысле не очень велик. Да, сейчас все надеются на то, что мы завершим эту операцию победно, как можно быстрее. И в общем-то на это нужно сейчас нацеливать все усилия — и государственные, и военные, и конечно же медийные», — отметил обозреватель.
На днях ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга доверия президенту в РФ. Деятельность Путина одобряет 74,6% россиян, тогда как до начала специальной военной операции (за период 14-20 февраля) его рейтинг одобрения составлял 64,3%, а спустя неделю он вырос до 70,4%, показали результаты опросов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.