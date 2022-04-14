Отмечается, что был обстрелян погранпункт «Новые Юрковичи».
Повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам.
Накануне Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории. За последний месяц несколько подобных ЧП произошло в Белгородской области, где из-за обстрелов возникли пожары на нефтебазе и армейском складе.
На следующий день советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в таком случае украинская армия нанесет по России ответный удар.