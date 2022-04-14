Со стороны Украины 14 апреля был обстрелян пограничный пункт в Брянской области, сообщает Погрануправление ФСБ

Арестович пригрозил ударом по Москве, США захотели допроса Медведчука, в «Слуге народа» вспомнили о мужчинах, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 14 апреля © скриншот видео " Громадсько-політична газета "Життя і слово""

Повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам.

Накануне Минобороны РФ пригрозило ударами по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки организовать диверсии и обстрелы российской территории. За последний месяц несколько подобных ЧП произошло в Белгородской области, где из-за обстрелов возникли пожары на нефтебазе и армейском складе.

На следующий день советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в таком случае украинская армия нанесет по России ответный удар.