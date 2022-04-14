Взрывы боеприпасов на ракетном крейсере «Москва» прекращены, очаг возгорания локализован. Об этом 14 апреля сообщает Минобороны России

«Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота», — сообщает ведомство. Боезапас взорвался на ракетном крейсере «Москва» - Минобороны РФ © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Также отмечается, что принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с крейсером.

Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» в 1990-х годах унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 годах на «Москве» провели масштабную работу по ремонту и модернизации. На корабле капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс.

Ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант» — серия советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, занимающие промежуточное положение между тяжелыми атомными ракетными крейсерами типа «Киров» проекта 1144 «Орлан» и эскадренными миноносцами типа «Современный» проекта 956 «Сарыч».