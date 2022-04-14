США будут продолжать натравливать на Россию и Украину, и соседей, и Европу, и кого угодно. В этом собственно и заключается их политика, сообщил политический обозреватель Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

Украина.ру на Rutube Когда Россия ударит по Киеву — Министерство обороны РФ