«Именно поэтому сейчас западные СМИ, аналитики, советологи и кремленологи и прочие вовсю пишут, почему Россия не должна победить. Да, будут затрачены очень солидные, значительные ресурсы, и не только американские, для того чтобы Россия как минимум не победила. Это не значит, что Запад прикладывает усилия для того, чтобы Украина победила, — хотя, конечно, они хотели бы этого. Но хотя бы для того, чтобы спецоперация, которую они называют "войной", продолжалась как можно дольше», — сказал обозреватель.
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