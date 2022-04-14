Сотрудники Госбюро расследований Украины задержали руководителя фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Мариупольском горсовете Владимира Клименко, которого на Украине назвали бывшим мужем заместителя руководителя Россотрудничества Натальи Поклонской. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства

«Государственное бюро расследований продолжает системные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению предателей и коллаборантов… Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора», — говорится в сообщении. Еще один известный политолог попал в реестр изменников Украины © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Александр Лазарев

Отмечается, что Клименко задержали в съемной квартире в Одессе и допросили с использованием полиграфа. Депутат передан Службе безопасности Украины. По данным Госбюро, политик выступал за восстановление экономических связей с Россией и якобы призывал к свержению украинской власти.

Поклонская заявила в своем Telegram-канале, что не знакома с человеком, которого украинские спецслужбы называют ее бывшим мужем.