«Государственное бюро расследований продолжает системные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению предателей и коллаборантов… Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Клименко задержали в съемной квартире в Одессе и допросили с использованием полиграфа. Депутат передан Службе безопасности Украины. По данным Госбюро, политик выступал за восстановление экономических связей с Россией и якобы призывал к свержению украинской власти.
Поклонская заявила в своем Telegram-канале, что не знакома с человеком, которого украинские спецслужбы называют ее бывшим мужем.