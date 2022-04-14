Афины больше не планируют поставлять Украине военную технику, чтобы избежать ослабления своей территории. Об этом 14 апреля заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос в комментарии интернет-изданию Euractiv

«Отправка большего количества оружия может повлиять на защиту Грецией своей территории, особенно на островах. Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается», — заявил он. Греция хочет сделать Одессу центром боевых действий — военный эксперт © REUTERS, Alexandros Avramidis

Также отмечается, что, согласно опросу MEGA TV, 66% греков не согласны с отправкой военной техники на Украину.

Ранее в МИД РФ сравнили поставки Западом вооружений на Украину с попытками тушить пожар бензином.

Россия 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны ведут переговоры с Киевом о поставках оружия. На прошлой неделе Словакия отправила на Украину комплексы С-300. По сообщению Минобороны РФ, они были уничтожены в результате удара российской армии.