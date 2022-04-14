Жители Киева заметили на улице депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко без оружия, с которым он фотографировался для образа бравого украинского защитника, и интересовались, где можно найти Петра Порошенко. Соответствующее видео 14 апреля обнародовали в Telegram

Съемка велась на улице Шелковичная возле правительственного квартала. Однако депутат направился в противоположную сторону.

Мужчины вели съемку из автомобиля. Сначала Гончаренко улыбался и спрашивал: «Что вы хотите, ребята?» Но после откровенных насмешек решил скрыться. «Биологический мусор, политический металлолом»: Фарион атаковала Порошенко © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ірина Фаріон

«Мы встретили народного депутата, порохобота Алексея Гончаренко. А где твой автомат, голова? Ты же там с автоматом бегаешь по "Фейсбуку"*. Леша, так где твой автомат? Лёша, ну серьезно, где автомат? А где "гетьман"? Где Петя? Не гони балбеса, Леша! Подожди», — вели диалог мужчины.

Украинские политики с начала военной спецоперации РФ массово стали записываться в территориальную оборону. Это позволило им получить на руки оружие, при этом в основном депутаты Рады несут дежурства в Киеве или же западных областях, не принимая участие в боевых действиях, регулярно публикуя в сети свои фото с оружием.

* Деятельность компании Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской в РФ