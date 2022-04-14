«Нет смысла рассуждать, что если бы не специальная операция на Украине, то вопрос о вступлении этих стран в НАТО вообще бы не встал и ситуация была бы для России проще. Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — написал Медведев.
Также он отметил, что общественное мнение Швеции и Финляндии в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам. По словам политика, никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», «гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома».
Кроме того, Медведев выразил надежду, что «разум северных соседей всё-таки победит», но если нет — «то, как говорится, "он сам пришёл"».
Ранее Медведев заявил, что Швеция и Финляндия рискуют стать зарегистрированными противниками России.