«Россия должна отказаться признавать Зеленского президентом. Это давным-давно нужно было делать. Надо создать правительство Украины в изгнании, [именно оно и будет представлять интересы украинского народа]. Это напрашивается само собой», — рассказал Марков.
При этом он назвал огромной ошибкой то, что до сих пор это сделано не было. По его мнению, преемниками Зеленского могли бы стать бывший премьер Украины Николай Азаров и экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Азаров, Царев и другие украинские политики времен правления экс-президента Украины Виктора Януковича попали в государственный реестр госизменников Украины, который на днях был подготовлен и обнародован Советом национальной безопасности и обороны страны.