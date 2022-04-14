Жители России должны перестать признавать Владимира Зеленского президентом Украины, его заменить мог бы экс-премьер страны Николай Азаров. Такое мнение 13 апреля выразил экс-депутат Госдумы и политолог Сергей Марков в комментарии URA.RU

«Россия должна отказаться признавать Зеленского президентом. Это давным-давно нужно было делать. Надо создать правительство Украины в изгнании, [именно оно и будет представлять интересы украинского народа]. Это напрашивается само собой», — рассказал Марков. «Мы братья, но это не точно». Третьяков о том, будут ли русские ненавидеть украинцев после зверств ВСУ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

При этом он назвал огромной ошибкой то, что до сих пор это сделано не было. По его мнению, преемниками Зеленского могли бы стать бывший премьер Украины Николай Азаров и экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Азаров, Царев и другие украинские политики времен правления экс-президента Украины Виктора Януковича попали в государственный реестр госизменников Украины, который на днях был подготовлен и обнародован Советом национальной безопасности и обороны страны.