«Я, честно, не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво… Мы не теряем никаких деталей. Такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время», — заявил он.
Накануне Макрон назвал русских и украинцев братьями и заявил, что от жесткой риторики необходимо отказаться, поскольку она приведет только к эскалации и большему напряжению.
Такой ответ он дал журналистам на вопрос, будет ли он брать пример с президента США Джозефа Байдена, который назвал операцию России геноцидом украинского народа.