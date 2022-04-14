Владимир Зеленский в самое ближайшее время ждет разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить его заявление о братских украинском и русском народах. Об этом 14 апреля он заявил во время пресс-конференции с президентами Эстонии, Литвы, Латвии и Польши

ЧП на крейсере «Москва», оружие и разведданные от США, заградотряды из заключённых, монастырь в заложниках. Хроника событий на Украине на утро 14 апреля © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Накануне Макрон назвал русских и украинцев братьями и заявил, что от жесткой риторики необходимо отказаться, поскольку она приведет только к эскалации и большему напряжению.

Такой ответ он дал журналистам на вопрос, будет ли он брать пример с президента США Джозефа Байдена, который назвал операцию России геноцидом украинского народа.