Неизвестные люди в военной форме вломились в киевский пятизвёздочный отель с уверенностью, что им должны дать доступ к информации о клиентах. Соответствующее видео 14 апреля обнародовали украинские СМИ

«Люди в военной форме, которые вчера ворвались в помещение 5-звездочного отеля Premier Palace в Киеве, представились бойцами теробороны и добровольцами, которые участвовали в обороне и освобождении Бучи и Ирпеня», — говорится в сообщении издания «Страна».

Отмечается, что кроме размещения они требовали национализации гостиницы. По их данным, владельцами отеля якобы являются россияне.

К неизвестным мужчинам вышла представительница гостиницы и стала выяснять, кто им дал полномочия осуществлять такие проверки. Они сделали ей замечание, что она улыбается, и требовали разрешения лично проверить постояльцев отеля.

Как ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин, украинская тероборона «умножает кровищу». А для властей этой страны жертвы среди гражданского населения — это не минус, а плюс. Потому что это создает эффектную картину с «русскими монстрами», которые убивают женщин и детей.