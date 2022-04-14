Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал о важных для мирных жителей решениях нового чрезвычайного органа - Государственного комитета обороны (ГКО)

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Он добавил, что в Мариуполе и Волновахе многие жители остались без документов. Из-за этого одиноких лиц преклонного возраста, а также инвалидов не имели права принимать для проживания в республиканские дома-интернаты. Решением ГКО теперь это станет возможным, а миграционная служба подключится к тому, чтобы эти люди получили паспорт.

«Таких вопросов бесконечное множество, и все очень срочные», — подытожил он.

В этом же интервью Пушилин рассказывал, что в ДНР решили воспользоваться проверенным опытом времен Великой Отечественной войны, когда был создан чрезвычайный орган — Государственный комитет обороны (ГКО), чтобы из одного центра оперативно решались как военные, так и хозяйственные вопросы. В созданный Госкомитет входят руководители органов власти, силовых структур и экстренных служб.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.