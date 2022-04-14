«Например, вчера мы разрешили продавать на освобожденных территориях лекарственные препараты без кассового аппарата. <…> Ни в Мариуполе, ни в Волновахе по ряду причин нет открытых аптек, в том числе и из-за невозможности подключить кассовый аппарат. Решением ГКО будет разрешена реализация так необходимых лекарств без кассового аппарата. Это даст возможность оперативно начать выездную торговлю медпрепаратами, что спасет не одну жизнь», — сказал Пушилин.
Он добавил, что в Мариуполе и Волновахе многие жители остались без документов. Из-за этого одиноких лиц преклонного возраста, а также инвалидов не имели права принимать для проживания в республиканские дома-интернаты. Решением ГКО теперь это станет возможным, а миграционная служба подключится к тому, чтобы эти люди получили паспорт.
«Таких вопросов бесконечное множество, и все очень срочные», — подытожил он.
В этом же интервью Пушилин рассказывал, что в ДНР решили воспользоваться проверенным опытом времен Великой Отечественной войны, когда был создан чрезвычайный орган — Государственный комитет обороны (ГКО), чтобы из одного центра оперативно решались как военные, так и хозяйственные вопросы. В созданный Госкомитет входят руководители органов власти, силовых структур и экстренных служб.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.