Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» решила не голосовать за законопроект об уголовной ответственности для мужчин призывного возраста, которые во время военного положения в установленный срок не вернутся на Украину. Об этом 14 апреля сообщил глава парламентской фракции партии Давид Арахамия в своем Telegram-канале

Кто в Украине принимает решения. Торговец страной и переговорщик в бейсболке Давид Арахамия © коллаж Украина.Ру

По его словам, в таком виде законодательная норма опасна для обороны Украины и для восстановления ее в будущем.

Законопроект представителя Зеленского в Конституционном суде Фёдора Вениславского, а также депутатов Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Марьяны Безуглой, Игоря Копытина, Игоря Герасименко и Юрия Здебского предусматривает уголовное наказание на срок от 5 до 10 лет тюрьмы всем, кто незаконно покинул Украину после введения военного положения 24 февраля.