«Предлагаемая норма никоим образом не решает ту цель, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может», — заявил Арахамия.
По его словам, в таком виде законодательная норма опасна для обороны Украины и для восстановления ее в будущем.
Законопроект представителя Зеленского в Конституционном суде Фёдора Вениславского, а также депутатов Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Марьяны Безуглой, Игоря Копытина, Игоря Герасименко и Юрия Здебского предусматривает уголовное наказание на срок от 5 до 10 лет тюрьмы всем, кто незаконно покинул Украину после введения военного положения 24 февраля.