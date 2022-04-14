На Украине объявили «дерусификацию»: снесен бюст Пушкина
На Украине объявили «дерусификацию»: снесен бюст Пушкина
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«Правильное и своевременное решение принято сегодня на внеочередном заседании исполкома. В ближайшее время с памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации», — написал чиновник.

Исчезнут таблички с надписями — Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. По словам Труханова, освободившиеся места займут дружественные города, названия которых он не упомянул.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил с инициативой переименовать станцию метро «Минская» в «Варшавскую».

Накануне также Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц, которые назывались в честь русских деятелей культуры и науки.    