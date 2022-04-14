«Правильное и своевременное решение принято сегодня на внеочередном заседании исполкома. В ближайшее время с памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации», — написал чиновник.
Исчезнут таблички с надписями — Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. По словам Труханова, освободившиеся места займут дружественные города, названия которых он не упомянул.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил с инициативой переименовать станцию метро «Минская» в «Варшавскую».
Накануне также Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц, которые назывались в честь русских деятелей культуры и науки.