Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру объяснил, что во время активных боевых действий, освобождения ранее оккупированных территорий и их интеграции в ДНР требуется быстро принимать решения

После окончания спецоперации еще долго не удастся отдохнуть - Пушилин © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пушилин добавил, что «бюрократическая машина, требующая множества согласований любого документа, и в мирное время замедляет скорость принятия решений, а в военное становится просто тормозом всех процессов». При этом он подчеркнул, что при современных чрезвычайных обстоятельствах любое промедление выливается в лишения для людей, которые и так настрадались из-за боевых действий.

«Мы решили воспользоваться проверенным опытом времен Великой Отечественной войны, когда был создан чрезвычайный орган — Государственный комитет обороны (ГКО), чтобы из одного центра оперативно решались как военные, так и хозяйственные вопросы. Уверен, такое прямое единое управление внесло значительный вклад в победу», — уточнил он.

В созданный Госкомитет входят руководители органов власти, силовых структур и экстренных служб.

«Мы заседаем каждый день, это позволяет оценивать оперативную обстановку на местах, выслушивать мнение ответственных по разным направлениям, быстро находить решение проблем», — пояснил глава ДНР.

Он также назвал существенное отличие от мирного регламента.

«Обычно любой проект нормативного правового акта увязывается со всеми ранее принятыми документами всех уровней. Это занимает много времени, особенно с учетом необходимости межведомственных стыковок. Постановления и распоряжения ГКО имеют прямое действие и обязательны для исполнения всеми органами, организациями и гражданами. Они обладают высшей юридической силой по отношению к законам и иным нормативным правовым актам», — подытожил Пушилин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.