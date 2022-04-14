Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко считает, что главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука хотят обменять на засевших в Мариуполе иностранных военных, а задержание политика согласовано киевскими властями с зарубежными спецслужбами, передает 14 апреля РИА Новости

Спикер украинского парламента рассказал, как Медведчука лишат мандата депутата © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом, по его мнению, задержание Медведчука является сведением политических счетов и желанием уничтожить главную оппозиционную силу в стране.

«Вторую партию по уровню поддержки на территории Украины фактически минусовали. Никто ни с какой демократией не считается. Я думаю, что это действия, согласованные с западными спецслужбами», — предположил Журавко.

Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению президента Украины Владимира Зеленского депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.