«Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе», — сказал Журавко.
При этом, по его мнению, задержание Медведчука является сведением политических счетов и желанием уничтожить главную оппозиционную силу в стране.
«Вторую партию по уровню поддержки на территории Украины фактически минусовали. Никто ни с какой демократией не считается. Я думаю, что это действия, согласованные с западными спецслужбами», — предположил Журавко.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению президента Украины Владимира Зеленского депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков.