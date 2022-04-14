Берлин всячески поддерживает Киев и Владимира Зеленского, однако вынужден признать дипломатической ошибкой нежелание Украины принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 13 апреля заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики Роберт Хабек в интервью газетам редакционной группы Funke

«Украина позволяет себе крутить носом»: соцсети об отказе Зеленского принять президента Германии Штайнмайера © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По его мнению, решение Украины не принимать президента ФРГ неверно.

«К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — добавил вице-канцлер.

В минувший вторник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля посетить Украину с правительственными делегациями других стран ЕС, но Зеленский выступил против.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции RBB, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева в отношении Штайнмайера.

Позже сам Зеленский заверил, что не получал сообщений о визите федерального президента Германии в страну.