«Федеральный президент является не просто частным лицом, федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны президента Зеленского — отказ Германии», — сказал Хабек.
По его мнению, решение Украины не принимать президента ФРГ неверно.
«К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку», — добавил вице-канцлер.
В минувший вторник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией. Федеральный президент собирался 13 апреля посетить Украину с правительственными делегациями других стран ЕС, но Зеленский выступил против.
В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции RBB, что пока не планирует визит на Украину и сбит с толку отказом Киева в отношении Штайнмайера.
Позже сам Зеленский заверил, что не получал сообщений о визите федерального президента Германии в страну.