«[Конституция] определяет семь случаев лишения лица депутатского мандата, других не может быть. Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в законную силу, — это является основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата», — пояснил Стефанчук.
Спикер также прокомментировал ситуацию, касающуюся сотрудничества депутатов с представителями России, которую Киев признает страной-агрессором.
«Я глубоко убежден, что в украинском парламенте, ни в этом, ни в будущем, уже не должно быть лиц, которые смотрят в сторону РФ», — обозначил он.
Ранее Верховная Рада большинством голосов лишила депутатского статуса политика Илью Киву. Украинское Государственное бюро расследований обвинило бывшего народного избранника в государственной измене и поддержке России.