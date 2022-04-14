Украинский политик и глава оппозиционной партии Виктор Медведчук, задержанный Службой безопасности Украины, остается депутатом Верховной Рады. Лишить его мандата возможно лишь на основании решения суда, сообщил 13 апреля в эфире «1+1» спикер украинского парламента Руслан Стефанчук

Заложник украинской власти. Виктор Медведчук: от главы Администрации президента до застенков СБУ

Спикер также прокомментировал ситуацию, касающуюся сотрудничества депутатов с представителями России, которую Киев признает страной-агрессором.

«Я глубоко убежден, что в украинском парламенте, ни в этом, ни в будущем, уже не должно быть лиц, которые смотрят в сторону РФ», — обозначил он.

Ранее Верховная Рада большинством голосов лишила депутатского статуса политика Илью Киву. Украинское Государственное бюро расследований обвинило бывшего народного избранника в государственной измене и поддержке России.