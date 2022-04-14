Украинские военные оборудуют новые огневые позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает 13 апреля Минобороны

Бойцы ВСУ такие же преступники, как и националисты — Евсеев © AP, Vadim Ghirda

При этом местные жители, медицинский персонал и пациенты учреждений удерживаются как «живой щит», уточнил генерал-полковник.

Ранее Мизинцев предупредил о подготовке новых провокаций против Вооруженных сил России. По его словам, в подвал одного из жилых домов в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами стаскивают тела, которые «будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии».