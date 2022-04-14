«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции», — сказал Мизинцев.
При этом местные жители, медицинский персонал и пациенты учреждений удерживаются как «живой щит», уточнил генерал-полковник.
Ранее Мизинцев предупредил о подготовке новых провокаций против Вооруженных сил России. По его словам, в подвал одного из жилых домов в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами стаскивают тела, которые «будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии».