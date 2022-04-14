На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Об этом 13 апреля сообщили в Министерстве обороны России

Украинское правительство утилизирует крейсер «Украина» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Экипаж корабля полностью эвакуировали. Подробности и причины пожара устанавливают.

Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» в 1990-х годах унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 годах на «Москве» провели масштабную работу по ремонту и модернизации. На корабле капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс.

Ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант» — серия советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, занимающие промежуточное положение между тяжелыми атомными ракетными крейсерами типа «Киров» проекта 1144 «Орлан» и эскадренными миноносцами типа «Современный» проекта 956 «Сарыч».