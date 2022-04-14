Украинские националисты заблокировали более 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре под Волновахой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передало 13 апреля Минобороны

Бойцы ВСУ такие же преступники, как и националисты — Евсеев © AP, Vadim Ghirda

Также националисты «постоянно обстреливают монастырь из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые».

Мизинцев пояснил, что из-за регулярных обстрелов на территорию практически невозможно доставить гуманитарную помощь.

«Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», — заключил представитель Минобороны.

Ранее Мизинцев заверял, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6253 иностранных гражданина из 11 государств. По информации Минобороны, мирные граждане удерживаются в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах.