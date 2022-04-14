По словам генерал-половника, на территории монастыря находятся женщины с младенцами, старики и тяжелобольные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые.
Также националисты «постоянно обстреливают монастырь из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые».
Мизинцев пояснил, что из-за регулярных обстрелов на территорию практически невозможно доставить гуманитарную помощь.
«Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», — заключил представитель Минобороны.
Ранее Мизинцев заверял, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6253 иностранных гражданина из 11 государств. По информации Минобороны, мирные граждане удерживаются в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах.