«Не инсценировка, которая была сделана — по некоторым данным, там действительно были убиты наши сторонники. Я очень переживаю за то, что на Украине гибнут люди, наши сторонники. И нам нужно было это учитывать. Может быть, не надо было выводить все войска, может быть, часть войск нужно было оставить, но чтобы так людей не убивали на улице», — отметил Евсеев.
В начале месяца украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. В российском Минобороны заявили, что это очередная провокация. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Тогда мировое сообщество в итоге признало, что сообщения оказались ложными. Также президент России напомнил о лицемерии западных оценок подобных инцидентов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.