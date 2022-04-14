Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру сказал, что очень обеспокоен тем, что происходило в Буче

Лукашенко сказал, кто на самом деле стоит за событиями в Буче © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

В начале месяца украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. В российском Минобороны заявили, что это очередная провокация. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что произошедшее в Буче является таким же фейком, как и история с якобы имевшим место применением президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного населения. Тогда мировое сообщество в итоге признало, что сообщения оказались ложными. Также президент России напомнил о лицемерии западных оценок подобных инцидентов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.