Великобритания - это государство, которое постоянно показывает себя основным «спасителем» Украины. Об этом сообщил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

Британия даёт броневики, Германия — оружие, греки из «Азова» взбудоражили Грецию, Белоруссия провела спецоперацию. Хроника событий на Украине на 17:00 7 апреля © commons.wikimedia.org,

Он назвал Британию «чрезвычайно активной».

«Чтобы показать, что они что-то делают, отправляют некоторое количество бронемашин. Конечно, это погоды не сделает, особенно с учетом того, что, даже по официальным данным, на Украине осталось всего 62% ГСМ. Эти запасы стремительно сокращаются, нефтеперерабатывающие заводы не работают, нефть не поступает. То, что они наработали, также уничтожено. В этих условиях Украину ждет полный коллапс, и в условиях такого полного коллапса, конечно, можно поставить десять броневиков, чтобы потом сказать: "Ну мы же помогали вам"», — объяснил Евсеев.

Недавно Британия подтвердила подготовку к отправке на Украину бронетехники. Речь шла о небольшой партии, порядка 10 броневиков. На прошлой неделе администрация британского премьер-министра Бориса Джонсона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщила, что Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.