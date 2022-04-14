«Хочу заметить, именно Великобритания строила восемь ракетных катеров для военно-морских сил Украины. Полагаю, что эти катера сейчас морским силам Украины не понадобятся. Тем не менее, Великобритания это делала. Великобритания в городе Очаков создала центр подготовки террористов, которые должны были обеспечивать диверсии в Крыму. Этот центр был уничтожен российскими ракетами, скорее всего, морского базирования, типа "Калибр"», — сказал эксперт.
Он назвал Британию «чрезвычайно активной».
«Чтобы показать, что они что-то делают, отправляют некоторое количество бронемашин. Конечно, это погоды не сделает, особенно с учетом того, что, даже по официальным данным, на Украине осталось всего 62% ГСМ. Эти запасы стремительно сокращаются, нефтеперерабатывающие заводы не работают, нефть не поступает. То, что они наработали, также уничтожено. В этих условиях Украину ждет полный коллапс, и в условиях такого полного коллапса, конечно, можно поставить десять броневиков, чтобы потом сказать: "Ну мы же помогали вам"», — объяснил Евсеев.
Недавно Британия подтвердила подготовку к отправке на Украину бронетехники. Речь шла о небольшой партии, порядка 10 броневиков. На прошлой неделе администрация британского премьер-министра Бориса Джонсона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщила, что Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.