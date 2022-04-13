«По стране наблюдаются массовые сокращения и переводы в отпуск за свой счет. В итоге работы лишился каждый второй трудоустроенный до войны человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего пострадала сфера обслуживания. Практически не востребованными стали юристы и экономисты. Не хватает сотрудников коммунальных служб, сварщиков, сантехников, газовщиков и других специальностей. При этом как были в дефиците, так и остаются продавцы и кассиры.
Также значительный спрос остается на экспертов по перевозкам — это все те, кто может обеспечить доставку медикаментов, продуктов, гуманитарной помощи и военных товаров.
Меньше всего пострадала занятость крупных IТ-компаний, которые могут обеспечить удаленную работу.
По данным социологической группы «Рейтинг», половина украинцев — 53% — которые работали до операции России в Донбассе, сегодня не работают, 22% выполняют работу в обычном режиме, 21% граждан — удаленно или частично. Только 2% нашли новую работу.