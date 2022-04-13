«Это не гражданин России, а иностранный политический деятель, мы вообще не знаем, хочет ли он этого», — заявил Песков.
Также он рассказал, что Виктор Медведчук всегда выступал за мир, поэтому решил остаться на Украине, чтобы «участвовать в судилище против себя».
Накануне Зеленский в своей социальной сети предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев. По его словам, политик якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу» в форме Вооруженных сил Украины.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о методах воздействия Украины на задержанного Медведчука. Он назвал украинские власти «отдельными уродцами», которым «стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британской схемой планы советника главы МВД Вадима Денисенко на допрос и быстрый суд в отношении Медведчука, прежде чем обменивать его на военнопленных.