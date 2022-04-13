Задержанный украинскими спецслужбами депутат Верховной Рады Виктор Медведчук не является гражданином России, чтобы рассматривать возможность его обмена, о чем ранее заявил Владимир Зеленский. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии СМИ

«Это не гражданин России, а иностранный политический деятель, мы вообще не знаем, хочет ли он этого», — заявил Песков.

Также он рассказал, что Виктор Медведчук всегда выступал за мир, поэтому решил остаться на Украине, чтобы «участвовать в судилище против себя».

Накануне Зеленский в своей социальной сети предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев. По его словам, политик якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу» в форме Вооруженных сил Украины. Заложник украинской власти. Виктор Медведчук: от главы Администрации президента до застенков СБУ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о методах воздействия Украины на задержанного Медведчука. Он назвал украинские власти «отдельными уродцами», которым «стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британской схемой планы советника главы МВД Вадима Денисенко на допрос и быстрый суд в отношении Медведчука, прежде чем обменивать его на военнопленных.