Только после начала операции молодёжи стали предлагать адекватные и одновременно понятные пояснения и доказательства, но услышать их мешает негативная реакция многих представителей молодежи на действия властей, объяснила Евгеньева.
«Наши предыдущие исследования представлений и ценностей молодёжи показали, что в восприятии значительной части молодёжи… наметилась тенденция воспринимать власть, государство, государственные институты и их представителей в качестве своеобразных "чужих", противопоставляемых нам, "своим"», — рассказала социолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.