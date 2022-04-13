Российской молодёжи своевременно не объяснили необходимость и цели военной спецоперации на Украине, поэтому она их слабо себе представляет. Об этом рассказала в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Евгеньева

Украина.ру на Rutube Михеев: давно пора разбомбить телецентры и каналы! Жёсткий анализ ситуации с Украиной