«И то, что в Буче убивали российских сторонников, это подтверждает, что идет ситуация гражданской войны. Но есть и другие факты. Сейчас в Киеве других людей хватает СБУ только за то, что они знают чуть больше, чем это дают по телевизору. Всех людей, которые информированы о ситуации и могут дать ей более-менее объективную оценку, она не обязательно должна быть пророссийская, — они все сейчас изолируются. Вы представляете, до какой крайности доходит этот режим, когда он подходит к стадии своей агонии», — сказал Евсеев.
Он отметил, что переживает за тех, кто понимает позицию России на Украине, они сейчас находятся в условиях, когда можно подвергнуться не просто гонениям — «их могут просто убить на улице, как в Буче».
«Этот режим не только лишен моральных принципов, ведь он же на самом деле относится к людям не только в Донбассе, не только в Харькове, но и в Киеве относится так, как будто они находятся оккупантами на собственной территории. Это дико возмущает», — подытожил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.