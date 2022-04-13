Украина фактически находится в состоянии гражданской войны. Об этом сообщил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, когда Украина начала готовить войну с Донбассом © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Он отметил, что переживает за тех, кто понимает позицию России на Украине, они сейчас находятся в условиях, когда можно подвергнуться не просто гонениям — «их могут просто убить на улице, как в Буче».

«Этот режим не только лишен моральных принципов, ведь он же на самом деле относится к людям не только в Донбассе, не только в Харькове, но и в Киеве относится так, как будто они находятся оккупантами на собственной территории. Это дико возмущает», — подытожил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.