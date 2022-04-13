Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британской схемой планы советника главы МВД Вадима Денисенко на допрос и быстрый суд в отношении арестованного депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, прежде чем обменивать его на военнопленных. Об этом 13 апреля она написала в своем Telegram-канале

«Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала дипломат. Цеков обратил внимание на изменения во внешности задержанного Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Накануне Владимир Зеленский в своей социальной сети предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев. По его словам, политик якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу» в форме Вооруженных сил Украины.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о методах воздействия Украины на задержанного Медведчука. Он назвал украинские власти «отдельными уродцами», которым «стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».