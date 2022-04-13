Сотрудники ФСБ в Крыму задержали мужчину за призывы к убийству депутатов Государственной Думы в социальной сети, теперь ему грозит семь лет тюрьмы. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ

«Установлено, что 41-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил материалы, призывающие к убийству депутатов Государственной Думы», — говорится в сообщении. ФСБ задержала в столичном регионе диверсанта из «Правого сектора»* © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Также отмечается, что мужчина был задержан вследствие спецоперации в Бахчисарае.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета».

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.