Есть признаки, указывающие, что правительство США не хочет прогресса в российско-украинских переговорах и препятствует мирному урегулированию вооружённого конфликта. Такое мнение высказывается в опубликованной 13 апреля в китайской газете Global Times редакционной статье

С самого начала конфликта США подталкивали обе стороны к эскалации, указывает издание.

На предыдущих раундах мирных переговоров между Россией и Украиной Вашингтон «лил холодную воду», утверждается в статье.

Американские СМИ сообщали, что возможность принятия украинским президентом Владимиром Зеленским нейтрального статуса страны вызвала недовольство американских официальных лиц. Если американское правительство хочет доказать, что оно не «поджигатель войны», ему следует вести прямой диалог с Россией. В Китае рассказали об американской ловушке для Европы © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Ведь тот, кто затеял беду, должен с ней покончить», — указывает издание.

Российско-украинский конфликт подошёл к опасной точке.

Другие страны должны активно наводить мосты между сторонами и создавать все возможности для мирных переговоров, говорится в статье.