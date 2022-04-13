Исчезновение одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука более месяца назад может свидетельствовать о том, что его задержание могло произойти гораздо раньше. Об этом 13 апреля заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в комментарии РИА Новости

«Сомневаюсь, что его задержали вчера. Не исключаю, что его исчезновение было связано с задержанием более месяца назад и все это время Медведчук находился в качестве заложника у нацистского режима в Киеве. По внешнему виду можно заключить, что Медведчук подвергался мощному моральному и, возможно, физическому давлению», — заявил Цеков.

При этом он отметил, что Владимир Зеленский без суда уже назвал его изменником и предлагает обменять на украинских военнопленных. То есть фактически обменять гражданина Украины на граждан Украины. Зеленский хочет обменять Медведчука на пленных украинцев © СБУ

Накануне Зеленский в своей социальной сети предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев. По его словам, политик якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу» в форме Вооруженных сил Украины. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что идеально было бы провести максимально быстрый судебный процесс, прежде чем заговаривать о возможном обмене Медведчука.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о методах воздействия Украины на задержанного Медведчука. Он назвал украинские власти «отдельными уродцами», которым «стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».