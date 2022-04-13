И Россия, и Украина стягивают войска в Донбасс, где скоро может произойти крупнейшее с начала конфликта сражение. Такое мнение высказывается в опубликованной 13 апреля в китайской газете Global Times редакционной статье

Газета считает, что нынешняя ситуация является непростой и для России, и для Украины. Крашенинникова: торгуя с Россией, Китай не упустит своей выгоды © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В этих условиях международному сообществу необходимо защитить готовность двух сторон к мирным переговорам.

«Слепое введение санкций и отправка оружия не только углубит враждебность между двумя сторонами, но и может привести к их серьёзным стратегическим ошибкам», — указывает издание.

Однако США, являясь страной, ответственной за возникновение украинского кризиса, продолжают поставлять Украине оружие. С момента начала конфликта между Россией и Украиной США и НАТО подталкивают обе стороны к «решающей битве», указывает издание.

Прежде чем ситуация пойдёт по наихудшему пути, стороны конфликта должны «наводить мосты», чтобы «дать миру шанс», а не ждать начала полномасштабной войны, пишет китайская газета.