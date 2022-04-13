Крупа вспоминает слова польского профессора Бронислава Лаговского о том, что элита страны «постоянно мечтает об очередном антисоветском восстании».
«Премьер-министр Матеуш Моравецкий, как будто поверив, что похлопывание Джо Байденом по спине придало ему некий возвышенный статус в международных отношениях, фактически призывает к тотальной войне с Россией», — пишет автор
Президент Польши Анджей Дуда взял на себя роль неофициального вице-президента Украины, требуя поставлять туда как можно больше оружия.
Польский медийный мейнстрим превзошёл сам себя, нагнетая военную и антироссийскую истерию. Один известный в СМИ персонаж даже заявил, что русской культуры не существует, указывает автор, имея в виду запись в Twitter польского журналиста Михала Рахоня.
Наблюдателю со стороны может показаться, что поляки готовятся к драке, и ничего иного им не нужно. Однако 60% польских респондентов ответили отрицательно на вопрос, должны ли Польша и НАТО принять участие в войне на Украине.
«Вывод ясен: поляки не хотят, чтобы их втягивали в чужой конфликт», — пишет Крупа.
Резко критикуя правящие круги Польши за чрезвычайно агрессивные настроения в отношении России, историк призывает Варшаву «повзрослеть» и не показывать «нехватку расчётливости, интуиции и элементарной логики».