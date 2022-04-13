Правящая элита Польши раздувает военную и антироссийскую истерию, бессмысленную и противоречащую национальным интересам. Об этом говорится в статье польского историка Михала Крупы, опубликованной 12 апреля в журнале The American Conservative

Эксперт рассказал, введет ли Польша войска на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк вспоминает слова польского профессора Бронислава Лаговского о том, что элита страны «постоянно мечтает об очередном антисоветском восстании».

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий, как будто поверив, что похлопывание Джо Байденом по спине придало ему некий возвышенный статус в международных отношениях, фактически призывает к тотальной войне с Россией», — пишет автор

Президент Польши Анджей Дуда взял на себя роль неофициального вице-президента Украины, требуя поставлять туда как можно больше оружия.

Польский медийный мейнстрим превзошёл сам себя, нагнетая военную и антироссийскую истерию. Один известный в СМИ персонаж даже заявил, что русской культуры не существует, указывает автор, имея в виду запись в Twitter польского журналиста Михала Рахоня.

Наблюдателю со стороны может показаться, что поляки готовятся к драке, и ничего иного им не нужно. Однако 60% польских респондентов ответили отрицательно на вопрос, должны ли Польша и НАТО принять участие в войне на Украине.

«Вывод ясен: поляки не хотят, чтобы их втягивали в чужой конфликт», — пишет Крупа.

Резко критикуя правящие круги Польши за чрезвычайно агрессивные настроения в отношении России, историк призывает Варшаву «повзрослеть» и не показывать «нехватку расчётливости, интуиции и элементарной логики».