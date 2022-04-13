Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Россия не уничтожает железнодорожные пути для предотвращения накачивания Украины западным оружием

Он добавил, что РФ выбрала другой путь для уничтожения западного оружия.

«По тем местам, где скапливаются эти вооружения, наносят удар. И, как вы знаете, вооружение западных образцов и, возможно, то, что поставила Чехия, это касалось танков Т-72, и БМП-1, они были уничтожены под Харьковом. Россия не хочет создавать дополнительных проблем гуманитарного плана для населения Украины, но готова уничтожать западную технику в местах ее расположения. Ряд государств такую технику поставляет или планирует поставить. Это в первую очередь Чехия, Польша, Румыния, Словакия — эти страны, которые собираются поставить бронетехнику, фактически продлить войну», — отметил эксперт.

По его словам, НАТО может воевать до последнего украинца.

«Но Россия не может воевать до последнего украинца, поэтому Россия достаточно бережно относится к транспортной инфраструктуре. Разрушаются только те узлы, которые реально задействованы в обеспечении войск», — подытожил он.

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