Отвечая на вопрос, он не стал обвинять РФ в геноциде на Украине.
«Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (русские и украинцы) — братья… Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу», — заявил президент. Макрон в настоящее время баллотируется на переизбрание в президенты в своей стране.
Ранее к резким формулировкам в отношении России неоднократно прибегал президент США Джозеф Байден. Накануне он заявил, что Россия якобы осуществляет геноцид украинцев. В таком же ключе ведет свою политику Владимир Зеленский, который обвиняет Россию в жестокости.
Речь о городе Буча Киевской области, события в которой президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал британской спецоперацией. Доказательства этому он обещал передать России.