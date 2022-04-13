Президент Франции Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братьями и заявил, что от жесткой риторики необходимо отказаться, поскольку она приведет только к эскалации и большему напряжению. Об этом 13 апреля он заявил в телеинтервью общественному телеканалу France 2

Отвечая на вопрос, он не стал обвинять РФ в геноциде на Украине.

«Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа (русские и украинцы) — братья… Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу», — заявил президент. Макрон против Ле Пен: как выборы президента Франции повлияют на Россию и Украину © AFP, JOEL SAGET, Eric Feferberg в настоящее время баллотируется на переизбрание в президенты в своей стране.

Ранее к резким формулировкам в отношении России неоднократно прибегал президент США Джозеф Байден. Накануне он заявил, что Россия якобы осуществляет геноцид украинцев. В таком же ключе ведет свою политику Владимир Зеленский, который обвиняет Россию в жестокости.

Речь о городе Буча Киевской области, события в которой президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал британской спецоперацией. Доказательства этому он обещал передать России.