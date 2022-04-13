Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о гуманитарном кризисе на Украине

Резко обострился кризис неплатежей за электроэнергию — украинский министр © atomic-energy.ru

«Один из них находится на территории, которую контролирует Российская Федерация — это в Херсоне. Один находится в Лисичанске, он не работает. Нефтеперерабатывающие заводы в Кременчуге, под Одессой и под Львовом — выведены из строя. Не на полную мощность как минимум работает последней нефтеперерабатывающий завод, который находится под Ивано-Франковском. В таких условиях, когда фактически топливо закончится — хочу заметить, что основная доставка продуктов питания, средств первой необходимости, осуществляется именно автомобильным транспортом — возникнет гуманитарный кризис», — объяснил он.

Евсеев добавил, что Запад, вместо того, чтобы помогать в разрешении этого кризиса путем поставок топлива, поставок продовольствия в первую очередь, поставляет оружие.

По его мнению, в результате поток беженцев с Украины может усилиться.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.