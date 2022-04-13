Владимир Зеленский отвлекает внимание украинцев от ожидаемого тотального поражения с помощью истории с арестованным депутатом Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильей Кивой и кровавыми видео с поля боя. Об этом 13 апреля заявил экс-депутат украинского парламента Илья Кива в своем Telegram-канале

«Вчерашняя сдача в плен более 100 морских пехотинцев в Мариуполе, а суммарно в плену РФ находится уже более 3000 украинских военнослужащих, это начало эффекта домино. И впереди у нас сдача восточной группировки войск, которая находится в тактическом окружении на Донбассе. Они деморализованы действиями главнокомандующих, которые бросают своих солдат на верную смерть. У них нет питания, нет топлива и нет боекомплектов. А значит внутри общества будет расти протест, и победоносная история Зеленского скоро лопнет, как мыльный пузырь. Поэтому ему нужно сегодня придумывать другие яркие истории. Вчера в Краматорске, Буче, арест Медведчука, чтобы сместить градус внимания общества от действительно существующей проблемы тотального поражения», — заявил Кива. Военный эксперт рассказал, когда Мариуполь перейдет под полный контроль российских сил © предоставлено Г.Дубовым

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что более 1 тыс. украинских морских пехотинцев, в том числе 47 женщин-военнослужащих, сдались в плен в Мариуполе.

Накануне вечером Владимир Зеленский в своей социальной сети предложил России обменять задержанного Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев. По его словам, политик якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу» в форме Вооруженных сил Украины.

Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест. В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.