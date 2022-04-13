Иностранцев, которые попадут в плен в Мариуполе, следует использовать для обмена на граждан РФ, арестованных на Западе. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Самойлов

Адвокат Бута и Ярошенко оценил шансы на их возвращение в Россию на фоне приговора Уилану © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Их политический и правовой статус ещё нужно будет чётко сформулировать», — уточнил политолог.

Он также напомнил, что в США находятся по ложным обвинениям российские граждане Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Самойлов предложил использовать попавших в плен иностранцев как «обменный фонд» с целью освобождения вышеупомянутых граждан.

Накануне стало известно, что британец Эйден Эслин, несколько лет прослуживший в рядах ВСУ, сдался в плен в Мариуполе

Полностью интервью можно прочитать здесь.