Адвокат Бута и Ярошенко оценил шансы на их возвращение в Россию на фоне приговора Уилану
Адвокат Бута и Ярошенко оценил шансы на их возвращение в Россию на фоне приговора Уилану
© РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
Он отметил, что, являясь возможными соучастниками военных преступлений, они могут быть привлечены к ответственности по российским законам.

«Их политический и правовой статус ещё нужно будет чётко сформулировать», — уточнил политолог.

Он также напомнил, что в США находятся по ложным обвинениям российские граждане Константин Ярошенко и Виктор Бут.

Самойлов предложил использовать попавших в плен иностранцев как «обменный фонд» с целью освобождения вышеупомянутых граждан.

Накануне стало известно, что британец Эйден Эслин, несколько лет прослуживший в рядах ВСУ, сдался в плен в Мариуполе

Полностью интервью можно прочитать здесь.