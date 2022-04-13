Он отметил, что, являясь возможными соучастниками военных преступлений, они могут быть привлечены к ответственности по российским законам.
«Их политический и правовой статус ещё нужно будет чётко сформулировать», — уточнил политолог.
Он также напомнил, что в США находятся по ложным обвинениям российские граждане Константин Ярошенко и Виктор Бут.
Самойлов предложил использовать попавших в плен иностранцев как «обменный фонд» с целью освобождения вышеупомянутых граждан.
Накануне стало известно, что британец Эйден Эслин, несколько лет прослуживший в рядах ВСУ, сдался в плен в Мариуполе
Полностью интервью можно прочитать здесь.