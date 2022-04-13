Если в Мариуполе удастся захватить офицеров иностранных армий, то это приведёт к позитивным для России последствиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Самойлов

В мариупольском порту заблокированы офицеры НАТО © Украина.ру

«Наша контрразведка допрашивать умеет, поэтому парни все расскажут…. Поэтому в ближайшее время станет известно, кто там на самом деле прятался, станут известны планы и конкретные действия», — предположил политолог.

Для России это будет иметь позитивные военно-политические последствия, а для Запада, соответственно, приведёт к ущербу, рассказал Самойлов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.