Находясь на территории боевых действий, такие офицеры будут являться либо сообщниками в совершении военных преступлений, либо прямыми участниками военных преступлений, указал он.
«Наша контрразведка допрашивать умеет, поэтому парни все расскажут…. Поэтому в ближайшее время станет известно, кто там на самом деле прятался, станут известны планы и конкретные действия», — предположил политолог.
Для России это будет иметь позитивные военно-политические последствия, а для Запада, соответственно, приведёт к ущербу, рассказал Самойлов.
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