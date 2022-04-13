Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отнес к числу украинских коллаборантов политолога Александра Лазарева. Соответствующие данные появились на сайте движения «Чесно» 13 апреля

Накануне СНБО открыл доступ к реестру «госизменников», о котором ранее заявлял Владимир Зеленский. Сайт называется «ДержZрадники» (Госпредатели). Украина официально назвала имена «коллаборантов» © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Олексій Данілов

По состоянию на утро среды в него вошли 103 человека — медийщики, политики, правоохранители, юристы и судьи. В том же числе в него попал один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который накануне был задержан Службой безопасности Украины.

«Лазарев Александр Сергеевич. Пророссийский политолог», — значится на сайте.

Лазарев выступал на оппозиционных телеканалах. В частности, свое мнение он выражал на телеканале «Наш», против которого СНБО ввел санкции.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в реестре «будет очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах» и были «завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова».