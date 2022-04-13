Со времён Суэцкого кризиса 1956 года Великобритания выступает в роли «преданного дворецкого» для Вашингтона. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 апреля в итальянской газете La Stampa

Британия выступает против мирного договора между РФ и Украиной — Times © REUTERS, Tom Nicholson Бориса Джонсона в Киев, итальянский автор указывает, что с момента начала конфликта на Украине он пытается брать на себя роль лидера западной коалиции.

«При этом, сидя в окопе, премьер Британии всячески пытался отмежеваться от этих вечно колеблющихся европейцев, то и дело твердящих своё фирменное "Да, конечно, но…". А британец, эдакий Джон Булль, устраивает им нагоняй», — говорится в статье.

Автор напоминает, что Великобритания сыграла похожую роль и во время других конфликтов. Например, премьер-министр Тони Блэр был одним из главных виновников в развязывании «злосчастной» войны в Ираке в 2003 году.